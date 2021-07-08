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Miami Herald: Лица, убившие президента Гаити, назвали себя сотрудниками управления по борьбе с наркотиками США

, 00:17 , Специальный корреспондент

Miami Herald: Лица, убившие президента Гаити, назвали себя сотрудниками управления по борьбе с наркотиками США
Фото: соцсети

Нападавшие на резиденцию президента Гаити представились сотрудниками управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Об этом сообщают РИА-Новости, ссылаясь на американскую газету Miami Herald.

Американское издание Miami Herald сообщает, ссылаясь на свои источники, что лица, убившие президента Гаити и его жену, выкрикивали при нападении на резиденцию главы страны: «Это спецоперация DEA. Никому не сопротивляться. Это спецоперация DEA».

DEA — это управление по борьбе с наркотиками США. Сообщается, что в сети появилось видео, запечатлевшее сам процесс обстрела резиденции президента Гаити. Однако есть информация, поступившая из Гаити, что нападавшие в действительности не были даже связанны с DEA. Источник назвал их наёмниками.

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