Около 1500 афганских силовиков нашли убежище в Таджикистане

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7 июля 2021, 19:55

Фото: соцсети

Спасаясь от боевиков исламистского движения Талибан (запрещено в России) около 1500 афганских военнослужащих и полицейских укрылись на территории сопредельного Таджикистана. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова постоянного и полномочного представителя Таджикистана при ОДКБ Хасана Султонова.

Отступая под натиском превосходящих сил противника подразделения правительственных войск Афганистана и сил безопасности, вынуждены были пересечь таджикскую границу, в поисках убежища на территории сопредельного государства.

Султонов заявил на заседании постоянного совета ОДКБ: «За последние две недели около 1500 военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли на территорию Таджикистана».

Напоминаем, что 6 июля в Душанбе прилетел начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров с оперативной группой. Она должна оценить оперативную обстановку, складывающуюся на таджико-афганской границе. Пресс-служба ОДКБ процитировала журналистам слова Сидорова: «Основной целью в работе оперативной группы является мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ».

Эксперты отмечают, что по мере вывода войск США, НАТО и их партнёров из страны талибы захватывают один район за другим практически не встречая сопротивления. Под контроль исламистов уже перешла почти треть территорий Афганистана.

В настоящее время в Таджикистане дислоцируется 201-ая военная база ВС РФ, которая находится в оперативном подчинении ЦВО РФ. Идёт дискуссия о необходимости переброски в эту страну дополнительных сил и средств.

Напоминаем, что в организацию Договора о коллективной безопасности сейчас входит пять стран из геополитического пространства бывшего СССР: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ходе продолжающегося конфликта между Арменией и Азербайджаном эта организация практически никак себя не проявила. Сейчас у нее можно сказать возникла возможность реабилитироваться. Однако не ясно как поведут себя страны - члены этой организации. По большому счёту - всем им выгодно остановить экспансию исламистов из Афганистана на север.

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