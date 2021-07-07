Талибан контролирует в общей сложности около 910 км таджико-афганской границы

Аргументы Недели → Армия 13+

7 июля 2021, 19:31

Фото: соцсети

Военизированные формирования исламистского движения Талибан (запрещено в России) взяли под контроль на этой неделе несколько отрезков границы с Таджикистаном. Общая протяжённость рубежей, оказавшихся в руках исламистов составила 910 км. Об этом сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова постоянного и полномочного представителя Таджикистана при ОДКБ Хасана Султонова.

В среду, на заседании постоянного совета ОДКБ Султонов заявил: «5 июля 2021 года боевики движения талибов взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан протяжённостью 910 километров». Из его слов, также стало известно, что Талибану сдался без боя уезд Хохон афганской провинции Бадахшан.

Ранее сообщалось, что Россия пока не намерена перебрасывать дополнительные войска в Таджикистан, но российские военные инструкторы уже ведут работу по подготовке таджикских военнослужащих.

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