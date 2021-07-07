Жена президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась от ранений

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7 июля 2021, 17:29

Фото: соцсети

53-лентний президент Гаити Жовенель Моиз умер от полученного ночью смертельного ранения, об этом сообщает РИА-Новости, ссылаясь на портал Gazette Haiti.

Отмечается, что это не первое покушение на Жовенеля Моиза, который возглавляет самую бедную американскую страну с 2017 года. На резиденцию главы государства напали неизвестные лица, говорящие на испанском языке, а в этом островном государстве распространены гаитянский, креольский и французский. Жена президента так же получила ранение, об этом сообщил исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф. Позже стало известно, что и она скончалась от полученных травм.

Напоминаем, что не далее, как в феврале сего года полиция предотвратила попытку государственного переворота и убийства руководителя республики.

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