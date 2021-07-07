Минобороны Афганистана пытается делать хорошую мину при плохой игре

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7 июля 2021, 17:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Война в Афганистане вошла в свою критическую фазу, - заявил министр обороны этой страны Бисмиллях Хан Мохаммади. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на афганские СМИ.

Газеты Афганистана цитируют своего министра обороны: «Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу». Конечно же он при этом заявляет, что Афганистан не впервые находится в столь критичном положении, и что силы безопасности вместе с отрядами самообороны защитят народ. Что он еще может сказать.

Бисмиллях Хан Мохаммади таджик по происхождению, а это не самый многочисленный народ в Афганистане. Титульной нацией в этой стране являются пуштуны, которые образуют племена и межплеменные союзы. Самыми крупными межплеменными объединениями являются Дурани (или Абдали) и Гильзаи, именно эти этнические группы исторически определяют внутриполитическую расстановку в стране, если никто не вмешивается извне.

В настоящее время, когда США, другие страны НАТО и партнёров выводят свои войска из Афганистана формирования исламистского движения Талибан (запрещено в России) занимают уезды и районы страны практически не встречая сопротивления. Поэтому слова министра обороны Мохаммади о способности сил безопасности сохранить прежнюю власть серьёзно рассматривать не стоит.

Несмотря на заявление представителя Талибана Забиуллы Муджахида о том, что эта исламистская организация пока планирует взять под контроль только основные дороги страны - захват талибами административных центров и самого Кабула – это лишь вопрос времени. Они уже вышли на некоторые участки афгано-таджикской границы. И афганские силовики вынуждены были отступить на территорию Таджикистана.



Так губернатор провинции Бадгис - Хесамуддин Шамса сообщает, что административный центр этой территории город Калайи-Нау практически уже захвачен талибами. Более того афганские военнослужащие и полицейские дезертируют и переходят на их сторону. Опять же вопрос к министру обороны Афганистана - какими силами он собирается воевать с противником, когда большая часть его армии уйдёт к талибам.

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