Два Т-22М3 в сопровождении истребителей Су-30М2 облетели акваторию Чёрного моря

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7 июля 2021, 16:21

Фото: соцсети

Над Чёрным морем совершила полёт группа самолётом ВКС РФ: два дальних бомбардировщика Ту-22М3 под прикрытием многофункциональных истребителей Су-30М2. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России. Отмечается, что данная акция была проведена в пику украино-натовским учениям Sea Breeze 21.

ДИМК МО РФ информирует: «Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря… Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30М2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа». Из того же источника стало известно, что полет длился до 5 часов.



Минобороны так же сообщило: «Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Напоминаем, что в учениях Sea Breeze 21 задействовано до 32 боевых кораблей, 40 самолетов различных типов и назначения, а также 5000 военнослужащих. Всего в них участвуют 17 стран НАТО и союзников блока. Свои делегации на Sea Breeze в этом году прислали военные ведомства 32 стран.

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