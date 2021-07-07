Тральщик «Валентин Пикуль» отработал противоминные действия в Керченском проливе

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7 июля 2021, 14:10

Фото: соцсети

В Керченском проливе морской тральщик «Валентин Пикуль» ЧФ РФ проекта 266 МЭ, бортовой номер 770 отработал противоминные действия, сообщило новостное агентство «Интерфакс» ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота.

В информации ЧФ, в частности, говорится: «В ходе учения экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов». Экипаж корабля на рейде провел тренировки на живучесть своего тральщика. А также отработал вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны.

Данная акция стала демонстрацией готовности ЧФ к пресечению любой провокации натовских кораблей, участников морских манёвров Sea Breeze 21, которые продлятся до 10 июля.

Морской тральщик «Валентин Пикуль» (бортовой № 770), проект 266МЭ, предназначен для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней морской зоне.

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