Испанский военный корабль вошёл в Чёрное море, ЧФ не упускает его из вида
7 июля 2021, 13:54
Патрульный корабль ВМС Испании «Райо2» (Rayo P-42 - второй корабль класса Meteoro), вошел в Чёрное море, за ним присматривают вымпелы ЧФ РФ. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.
НЦУО РФ сообщает: «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo P-42 ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря, для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров «Си бриз-2021»». Этот корабль оснащен только артиллерийскими орудиями, ракет на его борту нет. Особой угрозой его считать не стоит, но на провокацию он пойти вполне может, поэтому бдительность с российской стороны будет не лишней.
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