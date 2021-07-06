На прокладке нитки «А» газопровода «Северный поток 2» осталось около 16 км до вхождения в воды Германии

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6 июля 2021, 18:30

Фото: соцсети

Украина и Польша выигрывают в финансах, но проигрывают в целом войну за российский газ. «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности прокачки газа через Украину и Польшу. Но, России всё равно придётся платить не за фактический транзит, а за то, что прописано в пятилетнем контракте. Тем временем, баржа «Фортуна» в высоком темпе ведёт укладку нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2», пишет портал «Территория смысла» (ТС).

В сводке с места работ отмечается, что трубоукладочная группа кораблей стремительно приближается к водам Германии и вскоре пересечёт газопровод «Северный поток 1». По данным «ТС» до немецких вод осталось около 16 км. Работу баржи «Фортуна» контролируют специальные корабли «Балтийский исследователь» и «Мурман». Якорезаводчики суетятся рядом с баржей. По-прежнему спасательные суда «Капитан Беклемишев» и «Спасатель Карев» осуществляют охрану мест работ.

Немецкий корабль Christin-Bettina поджидает «Фортуну» в водах Германии. Подвозкой труб занимаются транспортные суда «Остап Шеремета» и «Юрий Топчев». Работы ведутся при ясном небе и почти полном штиле, температура воздуха комфортная около 19 градусов по Цельсию, ветер слабый. 3 июля было пройдено 900 метров, 4 июля - 1150 м, 5 июля - 1200 м. До конечной точки работ осталось менее 50 км.

Тем временем, «Ведомости» сообщают, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий год. Поясняем, что имеется ввиду очередной годовой период, который начинается с 1 октября. Здесь есть некоторая проблема, по заключённому в 2019 году пятилетнему контракту «Газпром» должен перекачать по украинскому ГТС 225 млрд куб. м газа и уплатить за это 7,2 млрд долл. Указанный объем перекачки явно не выполняется. Но платить все равно придётся сполна. в 2020 году было перекачено 55,8 млрд куб. м. при заявленных по контракту 65 млрд куб. м. Ожидается, что после запуска газопровода «Северный поток 2» Россия вообще откажется от украинского и польского транзита. Вопрос исполнения финансовых обязательств по контракту встанет остро. «Газпром» анонсировал, что старт эксплуатации «Северного потока 2» запланирован на конец текущего года. Получается, что Москве придется выплатить Киеву солидную сумму за три года транзита, согласно букве контракта.

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