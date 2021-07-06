Пресс-служба украинской морской пехоты изрядно насмешила своей информацией о сухопутной фазе натовских учений «Си бриз»

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6 июля 2021, 17:35 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Началась активная фаза в сухопутной части натовских учений в Черноморском регионе «Си Бриз-2021». Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на пресс-службу Командования морской пехоты ВМС ВСУ. Стоит сразу отметить, что, судя по сообщению авторитетного агентства на этих манёврах творится, что-то неладное.

Пресс-служба КМП ВСУ разместила на своей странице в Фейсбуке сообщение: «После получения боевого приказа многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы сосредоточения. При совершении марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов выдвижения местным населения».

Совершено очевидно, что корреспонденты украинского «Интерфакса» начинают забывать русский язык, в этом нет ничего странного, поскольку, тем же страдают и многие российские журналисты. Неразъяснённой остается концовка вышеприведённой цитаты: «(морские пехотинцы – «АН») проводят действия во время блокирования маршрутов выдвижения местным населения». Попытка редактировать этот перл была неудачна, совершено непонятно, что украинские и натовские морпехи делают с местным населением. Можно предположить, что жители недовольны учениями и препятствуют продвижению военных колонн НАТО и ВСУ. И военные раздают тумаки аборигенам направо и налево.

«Отражение засад», - хоть и написано не по-русски, но с этим разобраться ещё можно. Идём далее по тексту: «тактические действия по отражению засад отрабатываются с применением средств радиоэлектронной борьбы, то есть, обучение спланировано таким образом, чтобы условия были максимально приближены к боевым». Опять получается: «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Какие применение средств РЭБ влияют на создание обстановки близкой к боевой. Возможно, используются мощные динамики транслирующие звуки боя, но это не средства РЭБ. Похоже, что сами украинские военные запутались в своих реляциях и несут околесицу, а на самом деле сидят себе мирно под кустом вместе с натовскими коллегами пьют горилку и закусывают салом. Другого и предположить невозможно, потому что только это объяснение выглядит логичным.

Далее по тексту: «Накануне американские и украинские разведывательные группы десантировались в тыл условного противника с целью выявления баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры, разоблачения системы обороны лагерей боевиков и передачи сведений многонациональным силам обучения».

Судя по всему, учения проходят где-то недалеко от Черноморского побережья, страдающие от жары офицеры пресс-службы украинской морской пехоты на скорую руку что-то печатают, не их вина. А вот к переводчикам есть претензия. Эти, похоже не знают ни русского, ни украинского языка. По всему выходит, что украинские и натовские вояки ведут разведку инфраструктуры чего-то там, предположительно местной – гражданской, под пытками разоблачают боевиков и вытягивают из них информацию о лагерях и системе обороны. Вспоминаются голливудские фильмы, где американские военные пытают аборигенов методом псевдоутопления. Нет, разобраться в том, что пишет «Интерфакс Украина» (ИУ) мне явно не по силам. Хотелось бы понять- почему?

Все объясняется в финале статьи «ИУ», при перечислении участников сухопутной компоненты манёвров «Сибриз21». Итак, внимание, вот те, кто так нас повеселил: морпехи Украины, их коллеги - из США, Вооруженных сил Грузии, Вооруженных сил Республики Молдова, Государственной пограничной службы Украины и курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск, будущие офицеры, которые проходят стажировку на первичных командирских должностях.

А теперь, как говорится - кроме шуток. Судя по фото, которое представило агентство «ИУ» в учениях задействованы конвертоплан Bell V 280 Valor и броневики HMMWV КМП США. Вопрос, на чем и когда американцы их притащили на Украину? И сколько таких машин сейчас находится на территории Незалежной? Знак нехороший, поскольку американские морпехи относятся к экспедиционным войскам, то есть это силы интервенции.

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