Рябков заявил, что Россия может нанести удар в ответ на повторение провокаций в Чёрном море

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6 июля 2021, 16:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Заместитель главы МИД РФ сказал о возможности нанесения «удара» в ответ на новую провокацию НАТО в Чёрном море и это прозвучало, как предполагаемое нападение на силы НАТО, поскольку в военном деле не используется термин «удар» если речь идёт об уничтожении только одного корабля. Попробуем разобраться в том, что наговорил Сергей Рябков журналистам.

Из сообщения агентства «Интерфакс» следует, что Рябков сказал: «Предопределенности в нанесении удара нет, но мы можем его нанести. И это действительно так, потому что вопрос очень серьезный». Этот перл прозвучал во время интервью, которое дал господин замминистра журналу «Международная жизнь» в ответ на вопрос, - могут ли провокации привести к военному конфликту между НАТО и РФ. По сути, прозвучало предупреждение Североатлантическому блоку, что в случае следующего нарушения кораблём ВМС одного из его членов - морской границы РФ, Россия способна нанести удар по НАТО. Согласитесь, мера слишком суровая, тем более, если учесть, что сам президент России Владимир Путин заявил о невозможности начала войны РФ с Североатлантическим альянсом из-за одного потопленного натовского корабля. Возможно, цитата Рябкова была вырвана из контекста, поэтому она прозвучала так угрожающе.

И в действительности, можно не переживать за НАТО, поскольку далее в тексте «Интерфакса» было дано объяснение ранее приведённой цитате Рябова. Он пояснил: «Применение силы к нарушителю государственной границы — это всегда вопрос политического решения». Ну, слава богу, речь шла не о глобальной войне, а лишь об уничтожении корабля нарушителя. Господин замминистра или те, кто его цитирует, пожалуйста не пугайте нас так и правильно используйте военные термины иначе получается путаница.

Далее «Интерфакс» цитирует Рябкова: «Суть проблемы - в стремлении Великобритании и, разумеется, США, потакать Киеву в ситуациях, которые чреваты конфликтом… высокая конфликтогенность этой темы очевидна для всех, здесь не нужно быть ни геостратегом, ни политиком… Люди, занимающиеся такого рода делами, — это провокаторы. С провокаторами нужно говорить максимально прямо, объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат, а риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море - не то место, где такого рода игры допустимы… Лучше оставить Черное море мирным, и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки». С этим мнением сложно спорить, поскольку Сергей Рябков осведомлён лучше, чем кто бы то ни было. Тем более, что Чёрное море действительно перегружено сейчас военными кораблями НАТО, это мешает навигации мирных судов и вредит экологии региона. И всё же, скорее всего, эти провокации не потакание Киеву, а подталкивание его к вооружённому конфликту с Россией.

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