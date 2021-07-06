Стратегические самолёты ВКС РФ подняты в воздух по учебной тревоге

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6 июля 2021, 15:27

фото: соцсети

В России начались учения дальней и стратегической авиации ВКС РФ. В них задействованы воздушные топливозаправщики Ил-78, бомбардировщики- ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, способные нести ядерные боеприпасы. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

В воздух по тревоге подняты самолёты Дальней авиации с аэродромов, расположенных в Амурской, Иркутской, Рязанской и Саратовской областях. Руководит манёврами главком ДА ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По сообщению МО РФ «в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78».

По плану учений, самолёты отработают удары по сухопутным целям (на полигонах) перебазирование из мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы, дозаправка в воздухе.

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