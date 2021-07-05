Украина угрожает открыть огонь по российским кораблям в Керченском проливе

Аргументы Недели → Армия 13+

5 июля 2021, 15:13

Фото: соцсети

Украинские ВМС могут «открыть огонь на поражение» по кораблям ВМФ РФ, если они будут препятствовать похождению судов под украинским флагом по Керченскому проливу. Об этом пишет портал «Лайф», ссылаясь на СМИ Незалежной.

ВМС СВУ намерены использовать против российских кораблей речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза», турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и допотопные вертолёты Ми-14. Ранее сообщалось о намерении Киева применять против кораблей российского военного флота ПКР «Нептун». если эта угроза будет исполнена войны России против Украины – не избежать, считают военные эксперты.

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