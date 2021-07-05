Американская военная база в Сирии вновь подвергалась обстрелу реактивными снарядами

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5 июля 2021, 14:39 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

База Вооружённых сил США, расположенная в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на востоке провинции Дейр-Эз-Зор второй раз за последнее время была обстреляна реактивными снарядами, предположительно копией боеприпасов для БМ-13 «Катюша». Об этом пишет сирийское государственное новостное агентство «САНА». Находясь на территории Сирии американские войска грубо нарушают Конституцию США.

По данным агентства, полученным от местных источников, обстрел произошёл вечером 4 июля. По американской базе, расположенной в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, было выпущено несколько реактивных снарядов. Янки вновь провели поиск партизан, блокировав район, от куда предположительно были произведены пуски. Результат этих действий неизвестен. Также не сообщается сколько снарядов достигли своей цели, были ли погибшие или разрушения.

«САНА» подчёркивает, что США прочно обосновались в сирийском нефтеносном регионе Аль-Джазира и вопреки международным нормам и правилам воруют сирийскую нефть и другую продукцию.

Накануне болгарское военное издание опубликовала статью о неправомерности пребывания американских войск в Сирии. Был проведён подробный анализ, и автор статьи подчеркнул, что в первую очередь - была нарушена Конституция США. Поскольку нет решения Конгресса Соединённых Штатов о вводе войск в эту арабскую республику. А президент США не имеет право самостоятельно предпринимать такие действия поскольку со стороны Сирии не было никакой угрозы для самой Америки.

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