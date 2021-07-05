ВСУ обстреливают посёлок Золотое-5 в Луганской народной республике
5 июля 2021, 14:09
5 июля, с четырех часов утра ВСУ открыли огонь из минометов, гранатометов, стрелкового оружия в направлении посёлка Золотое-5. По словам общественного деятеля, подполковника запаса милиции ЛНР Андрея Марочко, - обстрел длился продолжительное время. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс».
Андрей Марочко сообщил: «Местные жители вынуждены прятаться от снарядов силовиков Киева в подвалах. Такая ситуация в данном районе, который день подряд, но официально обстрелов нет». Официальные структуры ЛНР никакой информации по данному поводу не распространяли. Украинские СМИ и пресс-служба ООС также молчат.
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