ВСУ обстреливают посёлок Золотое-5 в Луганской народной республике

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5 июля 2021, 14:09

Фото: соцсети

5 июля, с четырех часов утра ВСУ открыли огонь из минометов, гранатометов, стрелкового оружия в направлении посёлка Золотое-5. По словам общественного деятеля, подполковника запаса милиции ЛНР Андрея Марочко, - обстрел длился продолжительное время. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс».

Андрей Марочко сообщил: «Местные жители вынуждены прятаться от снарядов силовиков Киева в подвалах. Такая ситуация в данном районе, который день подряд, но официально обстрелов нет». Официальные структуры ЛНР никакой информации по данному поводу не распространяли. Украинские СМИ и пресс-служба ООС также молчат.

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