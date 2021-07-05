Борисов: к 2030 году 50% мощностей ОПК будут производить продукцию гражданского назначения

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5 июля 2021, 13:51

Фото: соцсети

Пик напряжённой работы из-за необходимости срочных поставок новых вооружений и военной техники на предприятиях Оборонно-промышленного комплекса России преодолён. Теперь профильные предприятия приступили к планомерной деятельности и могут уделить больше внимания производству продукции гражданского назначения, – доложил президенту РФ вице-премьер РФ Юрий Борисов. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Вице-премьер РФ Юрий Борисов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ и президенту страны Владимиру Путину: «Пик поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу у нас пройден, и российская оборонная промышленность перешла к ритмичному графику поставок».

Кроме того, он сказал: «Конкуренция на внешнем рынке вооружений достаточно жёсткая, поэтому у предприятий ОПК, кроме освоения гражданского рынка, для финансовой стабилизации другого пути нет… По результатам 2020 года, уровень гражданской продукции на предприятиях ОПК составил 25,6% против 24,1% в 2019 году, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые принимает правительство в плане продвижения отечественной продукции на гражданский рынок».

Из его слов стало известно, что предприятия ОПК достигнут уровня производства продукции гражданского назначения в 2025 году - 30%, к 2030-му - 50%.

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