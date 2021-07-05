Песков: Никаких обсуждений на счёт ввода войск РФ в Афганистан не ведётся

Аргументы Недели → Армия 13+

5 июля 2021, 13:35

Фото: соцсети

Кремль не ведёт переговоров с Кабулом о возможном вводе российских войск в Афганистан. Об это пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется», - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности ввода войск ВС РФ в Афганистан. Ответ предельно дипломатичный, а стоило бы задавшего такой вопрос послать по-русски - грубо и непредвзято. Десятилетие пребывания советских войск в Афганистане стоило нам: 15 000 погибших солдат – граждан нашей страны, потери престижа и, в конечном счёте, это был один из факторов, повлиявших на распад СССР. Наступать на эти грабли точно уж – не стоит.

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