Черноморский флот вернул два корабля из Средиземного моря в Чёрное из-за учений НАТО Sea Breeze

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5 июля 2021, 12:47

Фото: соцсети

В Чёрное море вернулись гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат адмирал «Эссен», вооруженные КР «Калибр». Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В настоящее время корабли совершают переход через Мраморное море в направлении Севастополя. По информации ЧФ: «После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота». Это означает, что «Москва» и «Эссен» проведут техническую ревизию силовых установок и всего, что находится у них на борту, пополнят свои арсеналы и снова выйдут в открытое море, на этот раз – Чёрное. Где в настоящий момент проходят крупномасштабные натовские учения Sea Breeze 21, в которых задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО и партнеров. В общем на эти манёвры своих представителей прислали 32 страны.

Сейчас в Чёрном море, кроме прочих, находятся: американский ракетный эсминец USS Ross с 56 КР Tomahawk на борту; британский УРО эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen. Из-за большого количества военных кораблей и гражданских судов в небольшом Чёрном море, по мнению экспертов, может произойти их столкновение. К тому же Россия ранее закрыла проход для иностранных военных кораблей через свои территориальные воды. Попытки проникновения в них натовских посудин, возможно – повторятся.

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