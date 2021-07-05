«Военные» итоги недели: ответ Путина на военные учения НАТО и ЛГБТ-угрозы западных партнеров

Аргументы Недели → Армия 13+

5 июля 2021, 10:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Главным событием минувшей недели стало по праву утверждение Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности России. Это наш мощный ответ недружественным действиям главной угрозы Российской Федерации – Соединённым Штатам Америки. Теперь наконец-то Москва заявила Вашингтону, что более не потерпит откровенно враждебной деятельности с его стороны, и ответ на каждый выпад будет соразмерным.



Прежде всего, враждебные действия США и их союзников направлены на умы, сердца и души наших граждан. Идёт бескомпромиссная информационная война, цель которой - расколоть наше общество по национальному признаку, внушить населению порочные западные ценности, настроить народ против своих властей, разложить морально российскую элиту, лишить её воли к оказанию сопротивления давлению Запада. То есть, по плану врага все его потуги должны привести страну к такому состоянию, в котором пребывал СССР в 1991 году.



На этот раз Запад несколько просчитался, удар по российским традиционным духовно-нравственным ценностям оказался слишком чувствителен для нас. Россия никогда не погрузится в вакханалию гомосексуализма, так называемой ЛГБТ – культуры, это чуждое для нас явление, его дальний душок уже вызывает у нас рвотный рефлекс.



В Стратегии национальной безопасности РФ, в частности, говорится: «Все более разрушительному воздействию подвергаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, семейные ценности. Абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, легализуется употребление наркотиков, формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни».



Но, не надо забывать, что под прицелом западных информационных технологов находятся и другие цели. В обществе пропагандируется культ насилия, насаждается межнациональная и межрелигиозная рознь. Запад пытается провести ревизию истории Второй мировой войны вычернив нашу память о подвиге наших предков и о том, что наша страна заплатила за Победу самую высокую цену. Англия и США говорят о своей решающей роли в той войне, а это бессовестная ложь. На деле, самые важные сражения происходили на территории СССР, и именно РККА нанесла смертельные удары сначала по немецким Вооружённым силам, затем по японским. США дошли до того, что внушают японской молодёжи, мол, на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы сбросили не американцы, а русские.



Для внушения нашим согражданам неверных, искажённые данных о нашей истории используются ложные публикации в интернете и соцсетях, снимаются лживые кинофильмы, создаются компьютерные игры с такими же сюжетами.



В Стратегии подчёркивается: «Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций». В документе, подписанном президентом, также сказано: «Информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты РФ своего культурного суверенитета».



Кроме того, в разделе Стратегии, посвящённом обороне страны, высказано беспокойство по поводу планов Вашингтона разместить американские ракеты среднего радиуса действия с ядерными и обычными боеголовками близ российских границ в Европе и в Азиатско-тихоокеанском регионе. В тон Стратегии в субботу выступила с обвинением в лицемерии в адрес Японии представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, она сказала: «Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ РФ, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей… В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одной задаче - обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном».



Учения США и их союзников по НАТО и в АТР буквально взяли территорию Российской Федерации в стратегическое кольцо. Указанные Захаровой манёвры «Восточный щит» проводят совместно силы самообороны Японии и Вооружённые силы США. Это самые крупные учения за последнее время, они завершатся 11 июля. Не стоит обольщаться тем, что «Восточный щит» имеет статус оборонительных учений. О, нет, - у них ярко выраженный наступательный характер. На другом краю отечества нашего, в Чёрном море НАТО проводит не менее крупные учения с интригующем названием «Морской бриз» (Sea Breeze-21). Эти манёвры, также, самые крупные за последние несколько десятилетий. В них принимают участие около 40 самолётов, 32 корабля ВМС 32 стран НАТО и партнёров, до 5000 военнослужащих, в том числе спецназ. К тому же, они носят явно антироссийскую направленность, о чём указано в организационных документах НАТО, и прославились провокациями на российских морских границах. Конечно же РФ предприняла ответные шаги, были проведены учения средств ПВО и Береговой обороны, самолёты Морской авиации отработали задачи поиска и уничтожения надводных и подводных кораблей и авиации противника. Субмарина ЧФ РФ «Колпино» вышла в открытое море и отточила свои навыки по уничтожению морских целей НАТО.



И это ещё не всё. В Эстонии Североатлантический блок затеял манёвры ВВС Ramstein Alloy ВВС стран НАТО и их партнеров. Эту абракадабру можно перевести на русский как «рамштайнский сплав». В манёврах принимают участие итальянские, испанские, финские, немецкие, польские и турецкие истребители. Всего задействовано около 20 самолетов. В ходе тренировок НАТО поднимало в воздух над Балтикой свой самолёт AWACS E-3, без внимания РФ эти экзерциции не остались. Российские средства ПВО и авиация пристально наблюдают за действиями европейских пилотов.



В довершение ко всему в северной Атлантике развернулись военные учения ВМС и Морской авиации НАТО Dynamic Mongoose 21 (тоже абракадабра, которую можно перевести «ну очень уж быстрый мангуст»). В этих манёврах участвуют: Канада, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Великобритании и США. На этот раз задействованы две подводные лодки, шесть надводных кораблей и восемь морских патрульных самолетов. Западные вояки учатся воевать с российским Северным флотом. Правда натовским противолодочным самолётам приходится действовать с наземных аэродромов: Лоссимута (Великобритания), Кефлавика (Исландия), и Андойи (Норвегия).



Тем временем у них под носом: в Норвежском и Баренцевом морях российские подводники отрабатывают военные действия на предельных глубинах - около 500 м. С нашей стороны задействованы атомные субмарины стратегические и многоцелевые, в том числе и подлодки четвёртого поколения классов «Борей», «Борей А» и «Ясень-М». По-моему, НАТО должно быть страшно от того, что у них происходит под боком. Условно всю натовскую группировку, участвующую в учениях Dynamic Mongoose 21, можно считать потопленной.





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