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СБУ провела учения по ликвидации террористов в Киевской синагоге

, 15:36

СБУ провела учения по ликвидации террористов в Киевской синагоге
Фото: соцсети

СБУ во взаимодействии с посольством Израиля в Киеве отработали штурм Хоральной синагоги Бродского в центре столицы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина».

По сценарию учений «террористы» захватили посла Израиля и посетителей Хоральной синагоги Бродского в центре столицы. А СБУ применяя силу освободили их. Откровенно говоря - странный сценарий. И он похож на отработку грядущей провокации. Не помню, чтобы хоть одна другая страна, кроме Украины, отрабатывала нечто подобное. Неясно, зачем Израилю понадобилось участвовать в этой демонстрации. Тем более, что украинские власти ведут политику реабилитации пособников немецких нацистов, виновных в массово уничтожении евреем во время Второй мировой войны. Кстати, сам израильский посол это подчёркивал неоднократно. А тут – такой? Бесспорно, можно припомнить слова Эйнштейна о бесконечности вселенной и глупости (между прочим, великой учёный усомнился только в бесконечности вселенной). Но как-то не очень верится в глупость политического руководства Израиля. А это значит, что есть некий хитроумный замысел. Вопрос – против кого он направлен?

Напоминаем, что накануне израильские военные провели учения, в ходе которых был «уничтожен» российский боевой корабль.

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