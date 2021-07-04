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Американцы вывозят пшеницу и нефть из Сирии

, 13:18

Американцы вывозят пшеницу и нефть из Сирии
Фото: соцсети

Военные США за последние сутки вывезли большое количество нефти и пшеницы из Сирии в Ирак. В обратном направлении прибыло транспортное оборудование и военное подкрепление. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Из селения Ас-Сувейдия, находящееся в районе Рмейлан сирийской провинции Хасака вышла колонна грузовиков, гружёных пшеницей и автоцистерн, груженных нефтью, всего 45 единиц транспортной техники. Она проследовала в Ирак под охраной американских войск через пограничный пункт «Аль-Валид», находящийся под контролем США. Более того из Ирака в провинцию Хасака вошла другая колонна под прикрытием американской бронетехники и проследовала на базы США в районе Рмейлан. В составе этой колонны 27 заполненных до отказа грузовиков.

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