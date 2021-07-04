Исламисты стремительно наступают в Афганистане

Аргументы Недели → Армия 13+

4 июля 2021, 12:54

Фото: соцсети

За последние сутки движение Талибан (запрещено судом в России) захватило в Афганистане ещё 13 районов. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пакистанские СМИ.



Талибы значительно ускорили наступление в Афганистане. В короткое время они захватили в приграничных с Таджикистаном регионе девять районов в провинции Бадахшан и два района в провинции Тахар. Под их контроль также попали: один район Пактии и ещё один район Кандагара.

Сейчас талибы удерживают в своих руках 110 из 370 районов Афганистана. Кабул, пока не теряет присутствие духа и даже заявляет о своих военных успехах, мол правительственным войскам удалось уничтожить 224 талиба. Интересно – как долго это продлится? Если судить по недавней истории, нынешнему правительству в Кабуле долго самостоятельно продержаться не получится.

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