Зеленский заявил, что Турция построит корвет для Украины к 2023 году

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4 июля 2021, 12:34

Фото: соцсети

Выступая перед ВСУ в Одессе, президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил о строительстве корвета на турецких стапелях и поставках Анкарой беспилотников «Байрактар» (Bayraktar). Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на публикацию Офиса Зеленского в соцсети в Фейсбуке.

В ходе выступления перед личным составом ВМС ВСУ, во время недавнего визита в Одессу Зеленский заявил: «Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен до конца 2023».

Он также обмолвился о скорых поставках турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar, для Морской авиации Незалежной.

В частности, он сказал: «Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar». Из его уст стало известно, что подготовка операторов БЛА уже вовсю идёт в Турции.

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