Главная угроза России исходит от США, которые планируют размещение ракет средней дальности близ границ РФ

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3 июля 2021, 17:03

Фото: соцсети

В соответствии со стратегией национальной безопасности РФ, подписанной президентом Владимиром Путиным - самая главная угроза для России исходит от США. Об этом пишет «Интерфакс».

Америка и её союзники названы главной угрозой для России в стратегии национальной безопасности РФ. В разделе документа «Оборона страны» сообщается, что США и их союзники готовят размещение «американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Данный акт приведёт к разбалансированию сложившейся хрупкой стратегической стабильности.

Помимо этого, коллективный Запад, используя своих агентов влияния в России, атакует наши традиции, духовно-нравственные, исторические и культурные ценности.

В частности, указывается: «Они оказывают информационно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и общественное сознание путем распространения социальных и моральных установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов РФ».

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