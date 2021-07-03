Палубные истребители С-33, работая с сухопутного аэродрома, выполнили около 20 учебно-боевых вылетов

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июля 2021, 13:49

Фото: соцсети

Авиаполк палубных истребителей Су-33, предназначенный для базирования на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» пока вынужден отрабатывать учебно-боевые задачи с сухопутного аэродрома Североморск-1. Об этом сообщило в субботу агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Северного флота (СФ).

Пресс-служба СФ информировала: «Лётчики отработали воздушное прикрытие главной базы Северного флота от атаки средств воздушного нападения условного противника с перехватом и условных уничтожением воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты и самолёты». Так же сообщалось, что работа велась с военного аэродрома Североморск-1, всего было сделано порядка 20 вылетов.

Сколько «Адмирал Кузнецов» будет ремонтироваться, пожалуй, только одному Богу известно. Возможно, что до возвращения этого авиаполка на палубу авианосного крейсера сменится ещё не одно поколение лётчиков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости