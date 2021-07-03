Литовские солдаты воровали американские сухие пайки

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июля 2021, 12:37

Фото: соцсети

В Литве начался судебный процесс над военнослужащими роты охраны, которые воровали сухие пайки, предназначенные для американского воинского контингента, находящегося на ротационной основе в этой стране. На скамье оказалось семеро литовских солдат. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на RuBaltic.ru.

Следствие установило, что на одном из военных полигонов (расположен в Швенченском районе) прошлой весной военнослужащие роты охраны похитили с американского склада около 1 176 коробок – это больше чем 14 тыс. сухих пайков, на сумму превышающую 121 тыс. Евро. Судя по всему, похищенное найти не удалось. Вероятно, что всех преступников также пока не выявили. Это резонансное дело о хищении имущества союзников передано в суд.

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