Зась: Таджикистану необходимо оказать помощь в обороне афганской границы

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3 июля 2021, 12:18

Фото: соцсети

С выходом талибов (Талибан – террористическая организация, запрещена в России) на афгано-таджикскую границу возникла опасность инфильтрации исламистских боевиков на территорию Таджикистана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ Станислав Зась высказал свою озабоченность в связи с этим и заявил, что Душанбе нужна срочная помощь в обороне южной границы. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Зась рассказал журналистам, что посещал лично многие участки афгано-таджикской границы, в первую очередь его интересовало состояние войск и поведение местных жителей. Он поделился своими мыслями с журналистами: «В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьезную озабоченность. Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы».

Зась акцентировал внимание прессы в необходимости усиления охраны и обороны южных границ Таджикистана, рассказал о подготовке международной программы по укреплению этих рубежей. Из его уст стало известно об участившихся перестрелках таджикских пограничников с талибами и о жертвах среди таджикских мирных жителей.

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