Лукашенко заявил, что выявленные в Белоруссии «отряды самообороны» пытались взорвать узел связи ВМФ РФ

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2 июля 2021, 20:06

Фото: соцсети

Обнаруженные спецслужбами в Белоруссии спящие террористические структуры пытались взорвать узел дальней связи ВМФ России, расположенный в Вилейке. Об этом сделал заявление Александр Лукашенко в ходе торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости в пятницу, сообщает «Инрефакс».

Информация о попытке «отрядов самообороны» уничтожить узел дальней связи ВМФ РФ и о том, что это сообщил президент Белоруссии, была озвучена пресс-службой Александра Лукашенко.

Так же стало известно, что белорусский президент поделился этими данными с Владимиром Путиным в ходе их недавнего телефонного разговора.

Из уст самого Лукашенко прозвучало: «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы».

Было так же озвучено, что курируют подпольные ячейки «отрядов самообороны» Литва, Польша, США, Украина и Германия. Этой террористической организации поставлена задача силовым путём свергнуть существующую власть в Белоруссии.

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