Аргументы Недели Армия 13+

Подводники Северного флота РФ проводят испытания новых субмарин на предельных глубинах

, 19:49

Подводники Северного флота РФ проводят испытания новых субмарин на предельных глубинах
Фото: соцсети

В акваториях Норвежского и Баренцева морей проходят испытания подводных лодок на глубинах около 500 м. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Северного флота.

В учениях задействованы несколько атомных субмарин, в их числе есть подлодки четвёртого поколения. Испытания продлятся несколько дней. Для обеспечения спасательных работ, в случае необходимости, будет использоваться аварийно-спасательный отряд Северного флота.

В пресс-службе СФ также сообщили: «Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок».

К четвёртому поколению атомных субмарин относят стратегические лодки класса «Борей», «Борей-А» и многоцелевые АПЛ проекта 885М «Ясень-М».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Мнение

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Сообщения о грядущем отключении системы SWIFT и неминуемом падении финансовых рынков России регулярно и с завидной настойчивостью вбрасываются в информационное пространство нашей страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество