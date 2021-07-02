Подводники Северного флота РФ проводят испытания новых субмарин на предельных глубинах
2 июля 2021, 19:49
В акваториях Норвежского и Баренцева морей проходят испытания подводных лодок на глубинах около 500 м. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Северного флота.
В учениях задействованы несколько атомных субмарин, в их числе есть подлодки четвёртого поколения. Испытания продлятся несколько дней. Для обеспечения спасательных работ, в случае необходимости, будет использоваться аварийно-спасательный отряд Северного флота.
В пресс-службе СФ также сообщили: «Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок».
К четвёртому поколению атомных субмарин относят стратегические лодки класса «Борей», «Борей-А» и многоцелевые АПЛ проекта 885М «Ясень-М».
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