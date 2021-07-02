Границу Литвы будут охранять французы, венгры и немцы

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июля 2021, 10:52

Фото: соцсети

Нести службу по охране Белорусско-литовской границы будут шесть сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на BNS.

Командированные Frontex французские, венгерские и германские пограничники будут работать на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай. Пока их 6 но со временем численность будет увеличена до 30. Они привезут с собой все необходимое оборудование, технику и вооружение.

BNS сообщает: «Такая помощь Frontex понадобилась Литве в последнее время в связи с заметным ростом случаев, когда из Беларуси в Литву пытаются попасть нелегальные мигранты. В Литву из Беларуси в этом году пытались попасть в общей сложности 672 нелегальных мигранта - эта цифра более чем в восемь раз превышает цифру за весь 2020 год».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости