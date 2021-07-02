История повторяется, битому неймётся, Западная Европа вновь создаёт восточный фронт

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июля 2021, 10:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В ныне текущих военных учениях НАТО прослеживается замысел по развертыванию восточного фронта в грядущей, возможной, войне против России. Маневры альянса только что завершились в северной части Европы и в Баренцевом море. Сейчас североатлантические учения Ramstein Alloy ведутся в Прибалтике, точнее в Эстонии поближе к российской границе, к ним привлечены партнёры. В Чёрном море в натовских манёврах Sea Breeze-21 принимают участие 32 страны, кроме членов блока еще несколько околонатовских государств, Путин метко сравнил их с Табаки – шакал герой сказок Киплинга из сборника «Книга Джунглей». Далее, линия фронта тянется в Средиземноморье, где сейчас маневрируют друг против друга российская ударная корабельная группа во главе с ракетным крейсером «Москва» и натовская, точнее английская авианосная группа, разбавленная голландским фрегатом. Эту возглавляет британский авианосец Queen Elizabeth.

Своей военной активностью (у российских границ и военных баз ВС РФ) НАТО создаёт взрывоопасную обстановку, которая может привести к непредсказуемым последствиям. В самую пору вспомнить Карибский кризис и сравнить его с ныне текущей обстановкой, созданной усилиями Вашингтона, Лондона и подвывающим им шакалам Табаки из сказки Киплинга. Из-за того, что собственные силы прочих стран НАТО и партнёров мизерны, их поведение напоминает действия стаи шакалов.

SEA BREEZE

Штатам удалось собрать на украинские манёвры Sea Breeze - 32 страны. Среди них военные Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Израиля, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса. Спрашивается, а эти шакалы, что здесь забыли. Желают, в случае удачной для НАТО войны с Россией, урвать свой кусок при разделе пирога. Спешу их обезнадёжить, Европе, как всегда, не повезет. И она сломает зубы, а мы ей доломаем хребет, как это было уже не раз в истории. Великий российский полководец Александр Суворов в своё время говорил: «Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб».

Антироссийский характер этих манёвров Брюссель уже не скрывает, об этом говорится в официальных документах НАТО. Кроме выше причисленных участников учений в списке шакалов военные из Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Швеции, Южной Кореи, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии и Австралии. Роль Шерхана, конечно же, играют США, а при них Украина, только в данном случае, -Табаки номер один, ей позволено пресмыкаться с особым рвением.

Грузия, Болгария, Румыния и Греция приняли лагерь наших врагов в «благодарность» за то, что Россия в свое время их освободила от турецкого ига. Эти особо опасны для нас, предатель способен на самую гнусную подлость, поскольку он уже продал душу дьяволу.

Поражает сама экзотика списка стан участников манёвров. Некоторые их них прислали на Украину свои подразделения специального назначения как морские, так и сухопутные. Не удивлюсь, если они захотят практиковаться на Донбассе, Киев этому будет очень рад. В Киеве самозабвенно радуются убийству русских, и этот шабаш, пожалуй, пора остановить.

Неразумным украм здравый смысл не знаком. Только истинный свидомый не может не видеть, что украинцам уготована роль пушечного мяса в войне Запада против России, а территория Незалежной рассматривается как большой полигон, для тренировки войск, испытания вооружений и создание свалок мусора, который будет вывозиться из Европы. Незалежная всегда будет для Брюсселя отдалённой периферией, а её жители – людьми низшего сорта.

Перед началом учений британцы решили спровоцировать Россию на силовые действия. Эсминец британских королевских ВМС 23 июня вторгся в территориальные воды РФ, заявив, что не признаёт Крым российским и соответственно не признаёт морских границ РФ. Данную гнусную эпопею мы рассматривали в материале «Британские спецслужбы доказали? Ну и молодцы», опубликованном 29.06.21. Но, на этом провокации не закончились. Уже 24 июня голландский фрегат Evertsen приблизился к кавказскому черноморскому берегу России. Естественно, что в воздухе над ним появились боевые самолёты Морской авиации ВМФ РФ, с бомбами и ракетами на подвесках. Поскольку фрегат шёл на сближение с российскими территориальными водами, но не вторгся в них никаких предупредительных выстрелов не последовало. Но голландским морякам наши лётчики показали, что присутствие таких незваных гостей здесь не приветствуется. Самолёты провели несколько боевых заходов на фрегат лишь имитировав атаку. Этого оказалось достаточно, чтобы голландцы ретировались.

Эксперты считают, что до 10 июля – даты окончания учений стоит ожидать новых провокаций. Оные также возможны и после манёвров. Кстати, есть мнение что под видом Sea Breeze-21 на Украину завозят большое количество оружия и боеприпасов, которые ВСУ будут использовать на Донбассе. Не всё конечно, что-то украинские интенданты продадут налево, это у них в крови.





RAMSTEIN ALLOY

Как уже было сказано посредством учений НАТО вырисовывается восточный фронт альянса. Не только его черноморские фланг сейчас активен, но и балтийский. Там стартовали учения ВВС стран НАТО и партнёров, причем самолёты, задействованные в этих манёврах, базируются на эстонском военном аэродроме Эмари (Amari), недалеко от российской границы. Показателен состав участников этих учений: Италия, Финляндия, Германия, Польша, Турция. Это все те, кого Россия громила во Второй мировой, правда туркам тогда не досталось «на орехи». Они сидели и не рыпались, но РККА держала на границе с Турцией две общевойсковые армии, которые очень пригодились бы на фронте. Впрочем, Турции и до того с лихвой доставалось от России матушки. В отношении этих стран можно сказать – битому неймётся. Там есть ещё один участник манёвров – Испания. Что сказать о ней – хочет Мадрид выполнять роль шавки, никто ему не запретит. Саму Эстонию и другого участника этих манёвров – Литву не учитываем, поскольку у них де-факто нет военно-воздушных сил. Армии этих стран также не берутся в расчёт из-за их малочисленности, плохого вооружения и слабой боеспособности. Чего нельзя сказать про украинскую армию, несмотря на её слабое вооружение и малочисленный технический парк.

Вернёмся к учениям в Эстонии. Цель этих манёвров ознакомить пилотов НАТО с балтийским театром военных действий. Ramstein Alloy проходят три раза в год, в них задействуют около 20 самолётов. На время этих учений штаб НАТО направляет в небо над Балтикой свой самолёт разведки и наблюдения AWACS E-3.

Конечно же, Балтийский флот РФ и авиация Западного военного округа не остаются безучастными в такой обстановке. При приближении самолётов альянса к российским границам, на встречу поднимаются перехватчики ВКС РФ. Такие свидания в небе – далеко не безобидны, любая случайность может привести к вооружённому противостоянию. А если учесть, что регион буквально напичкан войсками и стой и с другой стороны, можно делать далеко идущие выводы.

Не стоит забывать еще и том, что в восточной части Средиземного моря, близ Кипра находится британская авианосная группа, состоящая из авианосца Queen Elizabeth с восемью британскими F-35B и десятью американскими F-35C и вертолетами на борту, атомной субмарины класса Astute, эсминцев Diamond и Defender, фрегатов Kent и Richmond кораблей обеспечения Ridespring и Fort Victoria ВМС Британии. В добавок к ним, в состав этой группы входят: эсминец The Sullivans ВМС США и фрегат Evertsen голландских ВМС. На острове Кипр располагается английская военная база.

Рядом с этими натовскими силами в развёрнутом в боевой порядок состоянии маневрирует российская корабельная ударная группа, состоящая из ракетного крейсера «Москва», двух фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», и ещё двух субмарин «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Фрегаты и подлодки вооружены «Калибрами». С воздуха российскую группу поддерживает авиация: МиГ-31К (вооружены «Кинжалами»), дальние бомбардировщики Ту-22М3 и противолодочный самолет Ил-38. Эта авиационная группа действует с базы Хмеймим. Эксперты считают, что при попытке натовских кораблей зайти в территориальные воды Сирии, по ним будет открыт огонь на поражение. Что будет дальше предсказать сложно, но ничего хорошего ждать не приходится.

НА ГРАНИ КРИЗИСА

Близость большой войны предсказывают многие военные эксперты и политологи. Об опасности её возникновения уже в отрытую говорят российские и западные политики. Мнение Украины не учитываем, поскольку она, на словах, уже воюет с РФ на протяжении 7 лет. Ближе к ядерной войне мир находился только два раза. Первый – известен, как Карибский кризис. Который, кстати, спровоцировали именно США, разместив ракеты с ядерными боеголовками в Турции. В ответ СССР начал размещение такого же вооружения на Кубе. Узнав об этом Вашингтон принял решение блокировать советские корабли перевозящие ракеты и их боевое охранение в Атлантике. Есть данные, что обе стороны открывали огонь на поражение. Слава богу главам государств тогда удалось договориться, выйти из кризиса мирным путём, после чего между Кремлём и Белым домом была установлена прямая телефонная связь.

Второй случай возник из-за технического сбоя. Он произошёл 26 сентября 1983 года. Советская система раннего обнаружения пуска ракет «Око», так называемого космического эшелона, выдала сигнал о боевом запуске американских межконтинентальных баллистических ракет «Минитмэн». Его принял на командном пункте ПВО Серпухов -15 дежурный офицер подполковник Станислав Петров. Опытный военный увидел, что система наблюдения не фиксирует характерные тепловые вспышки и пламени, испускаемом ракетными двигателями. Однако сигнал уже прошёл дальше по команде автоматически.

Информация быстро дошла до командования ПВО, РВСН и лично до министра обороны Дмитрия Устинова.

Отношения между СССР и США были практически в таком же состоянии, что и сейчас. По канонам холодной войны ответный удар должен был наноситься всеми ракетами почти одновременно. Высшее военное руководство СССР было готово к этому. Но, тут с командного пункта Серпухов -15 поступило сообщение, что первоначальный сигнал был ложным и система оповещения второго эшелона (это наземные радары) никаких ракет не зафиксировала. Если бы сигнал был реальным, командование СССР рисковало проиграть в ядерной войне. Обстановка была более чем нервозная. На командный пункт прибыл командующий войсками противоракетной и противокосмической обороны Юрий Вотинцев и убедившись, что срабатывание было ложным доложил наверх. Возможно, это был не единственный такой случай как у нас, так и у американцев.

Если учесть крайне напряженные отношения между США и Россией, то такой же технический сбой может стать роковым.

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