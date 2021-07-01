Баку и Анкара провели совместные военные учения

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1 июля 2021, 21:29

Фото: соцсети

Недалеко от столицы Азербайджана на военном полигоне закончились манёвры по странным наименованием «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2021». В них участвовало 600 штыков, примерно 40 единиц бронетехники, до 20 различных артиллерийских комплексов, 7 боевых и транспортных вертолётов и три БПЛА. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс».

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне учений сделал заявление о планах создать турецкую военную базу на территории Азербайджана. Короче, Турция запустила свои щупальца на территорию бывшей российской империи. Великий план по созданию нового тюркского каганата начал воплощаться в жизнь.

Анкаре уже удалось организовать «Тюркский совет», в который входят: Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В планах Анкары вовлечь в эту организацию: восточный Туркестан (китайская Синьцзян-уйгурская автономная область), обе Кореи, Монголию, Венгрию, Финляндию, Эстонию и российские национальные образования: Бурятию, части Амурской , Читинской и Иркутской областей, Туву, Хакасию, Алтайский кластер, Башкирию, Татарстан, Крым, области населённые финно-угорскими народами: части Владимирской и Пермской областей, Мордовию, Коми, Чувашию, Карелию, Марий Эл, Ханты-Мансийский АО и т.д.

Проект по созданию Великого Турана, можно сказать, носит глобальный характер, поскольку нет такого места на земле, где сейчас не поселились тюрки или их потомки. В Германии, например, проживает почти 3 млн турков.

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