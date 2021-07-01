Зась считает, что обстановка на границах ОДКБ - взрывоопасная

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июля 2021, 20:46

Фото: соцсети

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась считает, что у границ стран участников ОДКБ сложилась напряжённая обстановка. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В частности, Зась заявил, выступая на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Душанбе (Таджикистан): «Казалось бы, пандемия и необходимость борьбы с ней должны были консолидировать мировое сообщество и сгладить имеющиеся противоречия. Однако, что мы видим! Усиливается давление на страны, стремящиеся проводить самостоятельную политику. С этой целью активно используется наращивание военного присутствия и демонстрация военной активности у их границ, широко применяются инструментарий гибридных войн и технологии цветных революций».

Он так же подчеркнул: «По нашей оценке, угрозы активизации международных террористических и религиозно-экстремистских организаций на территории Афганистана, соответственно, вероятность распространения терроризма и преступного наркотрафика не снижаются. Вероятность скорого урегулирования ситуации на территории этой страны и, как следствие, в афганском приграничье, остается низкой».

Ранее сообщалось, что таджикская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовностью. Ожидается, что таджикско-афганской границе могут возникнуть боестолкновения из-за выхода талибов (Талибан – террористическая организация – запрещена в России) на северные рубежи Афганистана.

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