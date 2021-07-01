Северный флот направит боевые корабли в поход по СМП

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1 июля 2021, 20:29

Фото: соцсети

СФ РФ проведёт военно-морские учения на Северном морском пути (СМП). Манёвры продут в рамках похода по СМП. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Пресс-служба Северного флота сообщала: «С августа по октябрь арктическая группировка Северного флота, состоящая из боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный, уже десятый поход по трассе Северного морского пути и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана».

Данный поход стал необходимостью в связи с тем, что США и их союзники по НАТО вознамерились взять по свой военный контроль российский Северный морской путь. Эта заявка была сделана, пока, вербально, но, ждать её воплощения в жизнь всё же не стоит.

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