Военные операции и учения НАТО наносят непоправимый вред природе

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1 июля 2021, 19:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Военные операции и учения США и НАТО наносят непоправимый вред экологии планеты, но «Зелёные» прочему-то об этом умалчивают и воюют только с теми проектами, которые не выгодны американскому капиталу. Вывод - «Зелёные» являются инструментом информационной войны, которую ведёт Вашингтон против своих оппонентов.

Значительно участившиеся военные учения Минобороны США и НАТО в первую очередь вредят экологии тех регионов, где они проводятся. В ответ на игру мускулами Запада Россия и Китай вынуждены реагировать. Чем, бесспорно, ситуация усугубляется. Однако стоит отметить, если бы Америка умерила свою военную инициативу, Москва и Пекин ответили бы тем же.

В борьбе за снижение выбросов двуокиси углерода в атмосферу «Зелёные» в первую очередь должны обратить внимание на военные операции и учения НАТО и США – в особенности. Не имеющие никакого экономического смысла походы американских и натовских корабельных групп в мировом океане – особый загрязняющий природу планеты фактор. Испытание вооружений и техники настолько токсичны, что даже аналогий найти нет возможности. Но западные «Зелёные» в том числе и шведский феномен, точнее проект - «Грета Тунберг» на этот счёт не выдают в эфир ни слова. Взять недавнее испытание американцами авианосца «Джеральд Форд». Янки взорвали рядом с этой посудиной многотонный заряд, даже не задумываясь над тем, как это отразится на экосистеме Тихого океана. Сколько морских обитателей были принесены в жертву этому испытанию мы так и не узнаем. А что они творили во Вьетнаме? Сколько токсичного вещества «эйджент орандж» было распылено авиацией США над джунглями. Кстати, этой же отравой пользовались британцы во время войны в Малайе.

Участившиеся военные учения США и НАТО в Чёрном, Баренцевом и Балтийском морях наносят значительный, запредельный вред природе. К тому же стоит учесть, что никакой экономической пользы от них нет, напротив занимая акваторию они мешают торговому мореплаванию. То же касается действий военной авиации, которая сжигает огромные объемы керосина и заполняет воздушное пространство. Действия сухопутных сил НАТО и США особенно вредоносны для флоры и фауны Земли. Где голоса природоохранных организаций Запада, почему на сей раз они скромно молчат? Отвечаю – потому что за это им не платят.

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