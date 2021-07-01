Атомная субмарина ВМС США класса Ohio с ядерным оружием на борту зашла в Средиземное море

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июля 2021, 17:23

Фото: соцсети

Стратегическая АПЛ Alaska (SSBN-732) класса Ohio американских ВМС вошла в Средиземное море. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». Эта субмарина вооружена двадцатью МБР Trident II D-5 с ядерными боеголовками.

США вновь решили поиграть мускулами и направили свою стратегическую атомную субмарину в Средиземное море. Военного смысла в этой акции нет, скорее наоборот – старушку загнали в лужу, где у неё нет пространства для манёвра и всё лишь для того, чтобы нервировать Москву. Решение однозначно глупое, впрочем, оно вполне соответствует американскому менталитету. То, что они «засветили» подлодку, место нахождения которой, по идее, должно быть скрыто, говорит о деградации военной мысли в Пентагоне.

В Средиземном море уже находится другая атомная субмарина ВМС США Montpelier (SSN 765), класса Los Angeles, эта несёт на борту крылатые ракеты Tomahawk. Эта АПЛ пришвартована на базе Суда-Бэйна, расположенной на греческом острове Крит. По информации 6-го флота США на неё погружено минно-торпедное вооружение. Интересно, где американцы намерены устанавливать донные мины в Средиземном море? Делают это они демонстративно – пугают.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости