Датские военные корабли ведут наблюдение за ходом строительства нитки «А» «Северного потока 2»
30 июня 2021, 18:19
Баржа «Фортуна» и сопровождающие её суда идут в высоком темпе для выхода из экономических вод Дании осталось около 36 км. Венный корабль королевских ВМС этого скандинавского государства прошёл рядом с местом проведения работ по укладке нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает портал EADaily.
Патрульный корабль Королевских ВМС Дании Soeloeven прошёл 29 числа курсом юго-западнее острова Борнхольм всего в 3 милях от судна «Академик Черский» и затем в 4,5 км от трубоукладочной баржи «Фортуна». Это не первый раз когда датский боевой корабль приблизился к месту проведения строительства газопровода «Северный поток 2».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.