Датские военные корабли ведут наблюдение за ходом строительства нитки «А» «Северного потока 2»

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30 июня 2021, 18:19

Фото: соцсети

Баржа «Фортуна» и сопровождающие её суда идут в высоком темпе для выхода из экономических вод Дании осталось около 36 км. Венный корабль королевских ВМС этого скандинавского государства прошёл рядом с местом проведения работ по укладке нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает портал EADaily.

Патрульный корабль Королевских ВМС Дании Soeloeven прошёл 29 числа курсом юго-западнее острова Борнхольм всего в 3 милях от судна «Академик Черский» и затем в 4,5 км от трубоукладочной баржи «Фортуна». Это не первый раз когда датский боевой корабль приблизился к месту проведения строительства газопровода «Северный поток 2».

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