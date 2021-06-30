Украинских женщин-военнослужащих будут сажать на гауптвахту и отправлять в дисциплинарный батальон наравне с мужчинами

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июня 2021, 17:58

Фото: соцсети

Инициативная группа депутатов Верховной Рады выступила за отмену ограничения в содержании женщин военнослужащих под арестом на гауптвахте и по приговору военного суда в дисциплинарном батальоне. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

На рассмотрение в Верховную Раду внесён законопроект №5714 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об уголовной и административной ответственности при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях». Документ был официально зарегистрирован и подлежит рассмотрению украинскими парламентариями.

Учитывая вопросы охраны материнства и детства в практике ВСУ и Нацгвардии существуют ограничения на содержание на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне беременных и имеющих детей до 7 лет женщин-военнослужащих. Депутаты на этот раз решили обеспечить женщинам равные права с мужчинами на военной службе в плане отбывания ареста или наказания в дисциплинарном батальоне. Сразу видно, что Киев стремится к стандартам США или НАТО во всех отношениях. Следующий ход будет положение о трансвеститах и гомосексуалистах в Вооруженных силах Незалежной.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости