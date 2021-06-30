Центр Разумкова: Больше половины опрошенных украинцев не воспринимают НАТО, как союзника

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июня 2021, 17:36

Фото: соцсети

Социологическая служба Центра Разумкова, при поддержке посольства Великобритании на Украине, провела опрос 2021 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Мероприятие прошло 23-28 апреля 2021 года. было отмечено, что восточные районы Украины негативно относятся к НАТО, а западные - позитивно. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Погрешность выборки при опросе оценивается в 2,3%. Результат опроса проведённого Социологической службой Центра Разумкова выглядит довольно познавательно.

Во всяком случае выяснилось, что 7% назвали НАТО военным и политическим противником Незалежной. 38% высказали нейтральную точку зрения: «не друг, не враг, а – так…». 22% признали НАТО – агрессивной организацией. Тех, кто назвал НАТО. союзником причислили к 48% опрошенных, большинство из них проживает в западных областях Украины. 17% считают НАТО миротворческой организацией, здесь скорее всего сработала ранняя деменция или прозападная пропаганда. Миротворцы не могут вести войны, бомбить мирные города и убивать людей.

По сравнению с предыдущими годами наблюдается пересмотр отношения к НАТО в отрицательную сторону. На востоке страны выразили скорее негативное отношение к НАТО 34% опрошенных, а на юге - 32 % опрошенных.

Среди респондентов в возрасте 60+ - 44% назвали НАТО оборонной организаций (неужели, а как же агрессия против Югославии и Афганистана?). Миротворческой НАТО назвали 14% (у этих деменция явно процветает).

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