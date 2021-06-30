Москва продолжит продажу титана и ракетных двигателей Америке

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30 июня 2021, 16:02

Фото: соцсети

Россия не намеренна прекращать поставки титана и ракетных двигателей РД180 Соединённым Штатам, поскольку нет смысла отказываться от выгодных сделок, сказал российский президент во время «прямой линии». Об этом пишет «Интерфакс».

Владимир Путин так ответил на предложение прекратить снабжать США стратегическим сырьем (титаном) и двигателями РД180, производство которых Америка у себя наладить не может: «Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях, до сих пор используют и широко наши ракетные двигатели для того, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Чего же нам, десятки лет поставляли, и чего же нам приостанавливать».

Из его уст также прозвучало: «Или, например, «Боинг». Я уж не знаю, в каком объеме, но процентов 50, наверно, точно строят свои самолеты из нашего титана. Но и зачем нам закрывать титановое производство».

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