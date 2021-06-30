В ответ на натовские учения российские военные проводят свои мероприятия в Чёрном море и в Крыму

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30 июня 2021, 15:50

Фото: соцсети

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Колпино» вышла в открытое море для отработки борьбы с кораблями противника. Эта субмарина несет на борту крылатые ракеты «Калибр». Ранее вертолёты Морской авиации РФ отработали боевые действия. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Пресс-служба Черноморского флота информирует: «В ходе проведения комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров».

Где конкретно субмарина отрабатывала учебно-боевые задачи – не сообщается. Поскольку она малозаметна и практически бесшумна, можно предположить, что ДЭПЛ «Колпино» подходила на минимальную дистанцию с районом проведения натовского учения «Си Бриз», а может быть заходила в район манёвров. Правда для пуска «Калибров» это как раз ненужно делать. Она вообще могла уйти в Азовское море и оттуда поражать крылатыми ракетами корабли НАТО, находящиеся в западной части Чёрного моря.

Пресс-служба ЧФ так же сообщила: «Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки - покладка на грунт».

Ранее противолодочные геликоптеры Ка-27 Морской авиации ЧФ отработали боевые действия в условиях открытого моря. Полёты проводились с палубы корвета (патрульного корабля) «Павел Державин», проекта 22160. Пресс-служба ЧФ информирует: «В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 10 взлетов и посадок на палубу корабля. Вертолётчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем корабля отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток».

Кроме того, в Крыму была проведена проверка боевой готовности сил ПВО, в которой было задействовано до 20 самолетов и вертолетов и несколько дивизионов ЗРК С-400 и ЗПРК «Панцирь-С».

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