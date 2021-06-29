Нидерланды обвинили российских лётчиков в опасных действиях в воздухе над Чёрным морем

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29 июня 2021, 19:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Минобороны Нидерландов выступило с обвинением в адрес российского военного ведомства из-за низких полётов истребителей и фронтовых бомбардировщиков ВСК РФ над фрегатом Evertsen королевских ВМС, участвующим в учениях НАТО sea breeze в Чёрном море. Об этом сообщает ТАСС.

Голландцы заявляют, что самолёты пролетали слишком низко над фрегатом Evertsen Королевских ВМС Нидерландов и имитировали атаки на него с воздуха несмотря на то, что эта посудина плыла в международных водах акватории Чёрного моря. Однако на деле фрегат находился недалеко от Крыма, на юго-восток от полуострова, а это значит, что он приближался к российскому кавказскому берегу. А если учесть, что накануне данного события (оно произошло в четверг) британский эсминец тип 45 defender вторгся в российские территориальные воды, можно сказать, что российские ударные самолёты действовали оправданно. По сути, было предотвращено ещё одно дерзкое нарушение государственной морской границы РФ. Как знать, может быть, российские военные лётчики спали жизни членов экипажа фрегата Evertsen.

Судя по нервозности обвинений нидерландского Минобороны, экипажу Evertsen пришлось пережить непростые минуты, которые возможно останутся рубцом в их психике на всю жизнь. Берусь предположить, что многие из голландских моряков делали прямо на палубу, не дождавшись своей очереди, чтобы посетить гальюн. В это время им даже не приходило в голову посмотреть, что там происходит у их ног, поскольку глаза голландцев были обращены в небо, где над ними низко-низко с рёвом проносились русские «Сушки» с подвешенными бомбами и ракетами класса «воздух - поверхность».

Думаю, император Всероссийский Петр Великий, который в своё время почитал голландцев как друзей – похвалил бы российскую авиацию за добротную работу. А бывшим друзьям полезно иногда бить под зад коленом. К тому же Нидерландам в пору вспомнить о тех далёких временах. Как тогда, так и сейчас именно Нидерландам нечего делить с Россией. Наши военные корабли не проводят устрашающих манёвров у голландских берегов. Соответственно и голландскому фрегату вблизи наших берегов не стоит бряцать оружием. В целом, ситуация очень взрывоопасная, но что делать история показала, что с НАТО можно разговаривать только с позиции силы.

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