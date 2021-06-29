Три надводных корабля, две ДЭПЛ ВМФ РФ и боевая авиация ВКС РФ отрабатывают боевые задачи ввиду авианосной ударной группы НАТО

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29 июня 2021, 18:06

Фото: соцсети

Боевые корабли ВМФ РФ отработали вопросы противовоздушной обороны в ходе учений в Средиземном море. Эти маневры проводятся вблизи от места расположения ударной авианосной корабельной группы (АУКГ) НАТО, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.



Военное ведомство России извещает: «Силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами…Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3».

Авиация ВКС РФ и Морская авиация ВМФ РФ отработали вопросы воздушного прикрытия действий российской эскадры, а также вела в её интересах воздушную разведку. После выполнения поставленных задач все самолёты благополучно вернулись на авиабазу ВКС РФ в Сирии - «Хмеймим».



Из сообщения Минобороны РФ следует: «Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. В поисковых действиях участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата «Адмирал Макаров»».



Напоминаем, что учения проводит оперативный отряд, в состав которого входят при надводных и два подводных корабля ВМФ РФ: ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, и дизель-электрические субмарины «Старый Оскол», и «Ростов-на-Дону», также вооружённые «Калибрами».

АУКГ НАТО возглавляет авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого находится авиакрыло, включающее восемь британских F-35B и десять F-35C ВМС США и вертолеты. В группе сопровождения мультифункциональная атомная подводная лодка класса Astute эсминцы тип 45: Diamond и Defender, фрегаты тип 23: Kent и Richmond, суда обеспечения: Ridespring и Fort Victoria, королевских ВМС Британии. Кроме того, в группу входят эсминец The Sullivans и фрегат Evertsen королевских ВМС Нидерландов.

Данная авиационная группа, судя по всему, будет находится в Средиземном море до окончания учений НАТО sea breeze 21, которое сейчас развернулось в Чёрном море, поскольку два корабля из состава АУКГ: эсминец Defender и фрегат Evertsen участвуют в этих манёврах.

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