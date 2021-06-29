В Прибалтике начались военно-воздушные учения НАТО

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29 июня 2021, 14:40

Фото: соцсети

В Эстонии, Латвии и Литве начались учения Ramstein Alloy ВВС стран НАТО и их партнеров. Об этом сообщает «Интерфакс АВН», ссылаясь на армейскую пресс-службу Эстонии. Боевая авиация альянса осваивает балтийский театр военных действий. По сути, ведётся подготовка к войне против России.

Главной точкой базирования для самолётов, участвующих в манёврах Ramstein Alloy, является главная авиабаза ВВС Эстонии - Эмари (Amari). Правда своих самолётов у эстонских военно-воздушных сил всего два – это транспортные Ан-28, подаренные Америкой. Кроме того, Талин арендует ещё два учебных реактивных самолёта L-39 чешского производства у компании Skyline Aviation.

Набор тренировочных мероприятий у этих учений, проходящих три раза в год – стандартный. Отработка взаимодействия, обеспечение связи и действия при её потере, поисково-спасательные работы и так далее.

В манёврах принимают участие итальянские, испанские, финские, немецкие, польские и турецкие истребители. Всего задействовано около 20 самолетов. В ходе манёвров НАТО поднимет в воздух над Балтикой свой самолёт AWACS E-3.

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