САНА: В Сирии база США вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами

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29 июня 2021, 12:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

По данным новостного агентства «САНА» американская военная база, расположенная в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна реактивными снарядами.

Ссылаясь на местные источники агентство «САНА» информирует, что накануне вечером неизвестные сделали залп реактивными снарядами по военной базе американских вооружённых сил в районе нефтяного месторождения Аль-Омар.

После обстрела американские военные оцепили район и подняли в воздух боевую авиацию. Результат этого действия не известен. А равно не сообщается и о потерях в рядах солдат США. Скорее всего поиск неизвестных не увенчался успехом. Это обычная партизанская тактика, на транспорте порой на гужевом на огневую позицию доставляется боезапас реактивных снарядов, как правило это копии боеприпасов от БМ-13 «Катюша», из-за простоты его производства в кустарных условиях. Направляющие на огневую позицию завозятся заранее и маскируются.

На развёртывание такой самодельной огневой установки нужны считанные минуты. Направляющая с размещённым на ней снарядом устанавливается под нужным наклоном и выверяется с помощью программы, установленной на планшете. После залпа направляющую маскируют в заранее подготовленной нише или увозят с собой, группа партизан, осуществивших залп, быстро уходит восвояси. Пока снаряд летит на огневой позиции уже никого не остаётся. Поэтому американцам всякий раз приходится в ответ бить в пустоту. Поиск в оцепленном районе также не даёт результата по двум возможным причинам: либо боевики успели уйти за пределы этого района, либо они имеют добротные схроны глубокого заложения, которые американцы обнаружить не могут.

Есть конечно же сложности с точностью наведения у таких самодельных примитивных установок, но, если команда опытная, как правило снаряды ложатся в цель или поблизости от неё.

Агентство «САНА» напоминает, что «американские военные создали базы для своих оккупационных сил в нескольких районах сирийской Аль-Джазиры, в частности вблизи нефтяных месторождений, с целью их разворовывания».

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