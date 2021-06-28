Аргументы Недели Армия 13+

Предположительно американская авиация бомбила мирный посёлок на границе Сирии и Ирака

, 17:17

Предположительно американская авиация бомбила мирный посёлок на границе Сирии и Ирака
Фото: соцсети

Государственное сирийское новостное агентство САНА сообщает: «Приграничный с Ираком район на востоке провинции Дейр-Эз-Зор после полуночи подвергся воздушному налету, в результате чего погиб ребенок и 3 мирных жителя получили ранения».

По данным агентства «САНА», которое ссылается на свои местные источники: боевой самолет, предположительно принадлежащий ВВС США, обстрелял ракетами класса «воздух-поверхность» населённый пункт в районе Аль-Букамаль близ государственной границы Ирака и Сирии. Огонь пришёлся по домам мирных жителей. Погиб один ребёнок и трое взрослых получили ранения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

Стало известно, как Россия уничтожит Японию в случае войны за Курилы

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью