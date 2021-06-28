Предположительно американская авиация бомбила мирный посёлок на границе Сирии и Ирака

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28 июня 2021, 17:17

Фото: соцсети

Государственное сирийское новостное агентство САНА сообщает: «Приграничный с Ираком район на востоке провинции Дейр-Эз-Зор после полуночи подвергся воздушному налету, в результате чего погиб ребенок и 3 мирных жителя получили ранения».

По данным агентства «САНА», которое ссылается на свои местные источники: боевой самолет, предположительно принадлежащий ВВС США, обстрелял ракетами класса «воздух-поверхность» населённый пункт в районе Аль-Букамаль близ государственной границы Ирака и Сирии. Огонь пришёлся по домам мирных жителей. Погиб один ребёнок и трое взрослых получили ранения.

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