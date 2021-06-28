В Чёрном море начались крупнейшие за последние десятилетия военно-морские учения НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июня 2021, 17:08

Фото: соцсети

Задачами этих учений, согласно официальному заявлению НАТО, являются поддержание «территориальной целостности Украины» и «непризнание аннексии Крыма». В США указывают, данные учения носят открыто антироссийский характер. Об этом пишет МК.

В манёврах НАТО Sea Breeze-21принимают участие военные моряки и сухопутные подразделения 32 стран. Некоторые государства направили на них формирования сил специального назначения.

Кроме стран НАТО США и Украины в манёврах принимают участие военные из Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Израиля. Возникает законный вопрос, - а эти что здесь забыли или потеряли?

Возглавляет учения эсминец Ross. Всего в них задействовано: 32 военных корабля и 40 самолетов и до 5 тыс., военнослужащих.

Отмечено, что эти учения носят антироссийский характер и направлены на сдерживание Москвы. Кроме того, это самые крупные межвидовые манёвры НАТО в Черноморье за последние несколько десятков лет.

Эксперты считают, что в ходе этих учений возможны провокации и нарушения российских водных границ.

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