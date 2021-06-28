«Фортуна» уложила за сутки 1340 метров трубы на газопроводе «Северный поток 2»

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28 июня 2021, 16:20

Фото: соцсети

Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжила 28 числа укладку нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2» в прежнем высоком темпе. За предыдущие сутки она прошла 1340 метров. Об этом сообщает ТК «Территория смысла».

Высокий темп работ поддерживается уже на протяжении нескольких дней, средняя скорость укладки трубы «Фортуной» достигла 1300 – 1320 метров в сутки. За предыдущие четверо суток пройдено 5280 метров. Всего осталось уложить около 56 км трубопровода, из них приблизительно 40 км в датских водах и 16,5 км в германских водах.

Есть ещё одна интересная вещь – до пересечения нитки «А» газопровода «Северный поток 2» с другим российским газопроводом «Северный поток 1» осталось 30 км.

Корабли сопровождения «Фортуны» выполняют свои специфические задачи, есть некоторые изменения в «боевом» порядке этой команды. Контролем качества сейчас занят корабль «Мурман», а не «Балтийский исследователь». Задачи якорезаводчиков выполняют суда: Katun справа по курсу от «Фортуны», Venie – слева по курсу, Umka - сзади. Такое построение КТ «ТС» назвал самым эффективным для производства работ.

К месту работ из порта немецкого города Rostok идёт ещё один якорезаводчик – Vengery, возможно он кого-то заменит.

Транспортное судно «Юрий Топчев» занимается подвозом труб и делает это энергично, с большой скоростью снуёт между районом укладки труб и хранилищем в порту Mukran, обеспечивая бесперебойный рабочий процесс.

Спасательные суда «Капитан Беклемишев» и «Спасатель Карев» занимаются охраной района работ, а Sivuch ушел в порт Rostok, где пришвартовался рядом с судном Ossoy.

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