«Военные» итоги недели: британский Defender в российских водах и НЛО в США

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июня 2021, 12:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе, в самом её начале, Тихоокеанский флот закончил свои учения в центральной части Тихого океана. Участие в маневрах принимали два тактических корабельных отряда и Морская авиация ТоФ РФ. Они отработали действия по уничтожению авиационных групп и подлодок условного противника.



Учения проводились в двухстороннем режиме, один из отрядов выполнял роль противника. Тренировочная баталия была разыграна на удалении около 2,5 тысяч миль на юго-восток от Курильской гряды. Это примерно 1,5 тысячи миль от Гавайского архипелага, который является территорией США.



Минобороны сообщило: «Условный ракетный удар был нанесен флагманом флота ордена Нахимова Гвардейским ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий»». С воздуха учения поддерживали противолодочные самолёты Ту-142МЗ морской авиации ТоФ. Для отражения атак из-под воды привлекалась АПЛ. Противолодочные «Ту»-шки, в свою очередь, прикрывались дальними истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. Российская авиация действовала с аэродрома Елизово, который расположен на Камчатке. В ходе учения была отработана дозаправка в воздухе.

Ту-142МЗ пришлось провести на маршруте более 14 часов и преодолеть около 10 тысяч км. К учению в дальней морской зоне, которое впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в центральной части Тихого океана, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Авиация на учении представлена 20 летательными аппаратами, в том числе дальними противолодочными самолётами Ту-142мз, противолодочными самолётами Ил-38, высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, самолётами ВКС и палубными противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27.



В середине прошедшей недели внимание мировой общественности было привлечено провокацией, которую устроил эсминец Defender британских ВМС в Чёрном море. 23 числа, среди бела дня британский корабль УРО (его предназначение ПВО) вторгся в российские территориальные воды и не реагировал на радиопредупреждение нашего пограничного сторожевика, который вынуждено открыл огонь, было произведено несколько коротких очередей из автоматической артиллерийской системы в направлении нарушителя. Но это не возымело действие, и британский эсминец продолжил свой путь как ни в чём не бывало. Тогда российская сторона подняла в воздух фронтовой бомбардировщик, который сбросил четыре 250 кг бомбы по курсу нарушителя. Похоже лишь это «отрезвило» капитана британского корабля. Defender изменил курс и покинул российские территориальные воды.



Вслед за этой клоунадой в Чёрном море последовала игра похлеще. Сначала военное ведомство Туманного Альбиона заявило, что британский корабль двигался в международных водах и не заметил ни стрельбы российского сторожевика, ни бомбометания. Затем то же самое повторил премьер-министр Борис Джонсон, позже стало известно, что именно он дал команду британскому кораблю зайти в российские территориальные воды. Таким образом Лондон продемонстрировал, что не признаёт Крым за Россией и не отрицает наличие водных границ РФ близ полуострова. А это значит, что провокации подобные вышеописанной будут повторяться. Возможно, натовские корабли пойдут и далее этого, вплоть до открытия огня по российским кораблям и самолётам. Поэтому намерение Минобороны РФ выработать как-то очень робкий регламент по предупредительному применению оружия для препятствования несанкционированному заходу иностранных военных кораблей в территориальные воды РФ.



А то, что НАТО намеренно идти на провокации, в этом не стоит даже сомневаться. После того как Лондон сыграл в «дурачка», мол ничего не видел, ничего не слышал, а британские корабли будут плавать где захотят, ту же шарманку завел и Пентагон, назвав видеоматериалы ФСЮ РФ о том, как останавливали британский эсминец – дезинформацией.



Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Конашенков напомнил западным «партнёрам»: «Эсминец «Defender» в любой точке Черного моря, - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского Флота». Ситуация в регионе осложняется грядущими учениями НАТО Sea Breeze 21, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. В них примут участие около 40 боевых кораблей ВМС стран членов альянса.



Завершалась неделя манёврами в Средиземном море российской оперативной группы кораблей при поддержке с воздуха истребителями МиГ-31К (данная модификация истребителя перехватчика является носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал»), противолодочными самолетами Ту-142, Ил-38 и дальними бомбардировщикам Ту-22М3. Российские военные провели учения в непосредственной близости от ударной авианосной группы кораблей НАТО, флагманом которой является британский авианосец Queen Elizabeth.



Новая угроза безопасности России обозначилась на минувшей неделе в Среднеазиатском регионе. Отряды талибов (исламистское движение – запрещено в России) в нескольких местах вышли на таджико-афганскую границу. Сейчас войска Таджикистана, расположенные в приграничной зоне, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Ранее, 21 числа, талибы захватили приграничный город Шерхан-Бандар, 134 афганских военных и полицейских вынуждены были уйти на территорию Таджикистана. 24 июня их вернули в Афганистан.



Традиционно в финале обзора поговорим о том, чем сейчас заняты головы американских военных. Разведсообщество США подготовило Конгрессу доклад, в котором названа новая серьёзная угроза безопасности Соединённых Штатов, и, это – неопознанные летающие объекты. В документе описаны 144 случая появления странных объектов за период с 2004 по 2021 год. Из них 143 случая до сих под не поддаются объяснению, а один признан, как природное явление. Несколькими приборами одновременно было зафиксировано 80 явлений. Также указывается, что в 18 случаях наблюдались объекты, демонстрирующие «необычные схемы движения и летные характеристики, которые, как представляется, указывают на передовые технологии… Некоторые НЛО, казалось, оставались на месте, несмотря на ветер, двигались против ветра, маневрировали и перемещались со значительной скоростью без видимых средств движения». Большинство явлений наблюдалось вблизи американских военных - в основном это были моряки.



Лётчики ВВС США сообщили об 11 случаях, когда американские самолёты были близки к столкновению с НЛО. В докладе был сделан вывод, что необъяснимые явления очень опасны и с ними необходимо бороться. Конечно же, подозрение пало на РФ и КНР. Было заявлено, что эти государства, возможно, обладают какими-то новыми технологиями, неизвестными Западу.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости