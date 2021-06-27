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ДЭПЛ «Магадан» проходит ходовые заводские испытания в Балтийское море

, 19:37

ДЭПЛ «Магадан» проходит ходовые заводские испытания в Балтийское море
Фото: соцсети

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Магадан» проекта 636.3 вышла на заводские ходовые испытания в Балтийское море. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

Поступила информация, что план ходовых испытаний дизель-электрической субмарины «Магадан» рассчитан на 20 дней. Эта ДЭПЛ третья с серии. Проект 636.3. считается очень эффективным, его вооружают крылатыми ракетами «Калибр». Западные эксперты из-за малозаметности и низкого шума этой лодки называют её «чёрной дырой».

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